LIVE – Biathlon | Mondiali Oberhof 2023 | staffetta mista DIRETTA

Leggi su sportface

(Di mercoledì 8 febbraio 2023) Latestuale dellaaidi. Tutto pronto per la gara d’esordio della rassegna iridata. Occhi puntati sull’Italia, che cerca la terza medaglia mondiale nella specialità. Al via Vittozzi in prima frazione, Wierer in seconda, Bionaz in terza e Giacomel in quarta. Appuntamento alle ore 14.45. Sportface.it vi terrà compagnia con aggiornamenti in tempo reale. COME SEGUIRLA IN TV LA START LIST PER AGGIORNARE ILFARE REFRESH O CLICCARE F5 14.43 Amici di Sportface, buon pomeriggio dae benvenuti allascritta della4x6km aidi. Italia col bib 2, ...