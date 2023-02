LIVE Atletica | World Indoor Tour Torun 2023 in DIRETTA | Stecchi sale a 5 72 nell’asta | tra poco Barontini negli 800

Leggi su oasport

(Di mercoledì 8 febbraio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA19.29 Vanno in scena gli 800 metri femminili con una delle protagoniste di questo meeting: Keely Hodgkinson. 19.26! 5.72! Gli Europei di Istanbul distano solo dieci centimetri per l’azzurro. 19.24 Tentoglou continua la sua ottima gara: 8.07, 8.40, 8.24 e 8.27 i suoi salti. 19.21 Vince Daniel Roberts con il tempo di 7.46: eguaglia la miglior prestazione stagionale. 19.18 Si passa alla finale dei 60 ostacoli maschili che vede in partenza: Trajkovic (Cyp), Kiljan (Pol), Bascou (Fra), Roberts (Usa), Svoboda (Cze), Iribarne (Cub), Llopis (Spa) e Szymanski (Pol). 19.16 E Lisek risce a passare anche i 5.67! Bravissimo il polacco. 19.14passano al secondo tentativo i 5.62 anche il norvegese Lillefosse e il belga Broeders. 19.11riesce a ...