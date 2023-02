LIVE Atletica | World Indoor Tour Torun 2023 in DIRETTA | ora il salto in alto | alle 18 35 l’assalto al record del mondo del miglio di Tsegay

Leggi su oasport

(Di mercoledì 8 febbraio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA17.40 Primo atleta eliminato dalla gara diin: si tratta del polacco Cezar Sidya che non supera 2.10. 17.38 Lo statunitense Daniel Roberts vince la prima batteria con il tempo di 7.54, si qualificano per la finale anche il cubano Roger Iribarne con lo stesso tempo dell’americano e il polacco Jakub Szymanski (7.59). 17.37 Adesso è la volta delle due batterie dei 60 ostacoli maschili. 17.35 Nelinpassano la misura a 2.10 il polacco Mateusz Kolodziejski, i tedeschi Mateusz Przybylko e Tobias Potye. 17.32 Dalla seconda batteria dei 60 ostacoli femminili si qualificano per la finale la giamaicana Anderson (7.86), la finlandese Hurske (7.89) e la svizzera Kambundji (8.01). 17.29 Nel ...