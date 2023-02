LIVE Atletica | World Indoor Tour Torun 2023 in DIRETTA | Habz vince i 1500 metri | tra poco Stecchi nell’asta

Leggi su oasport

18.11 Si salvano a 2.21 Przybylko e Kolodziejski. Si sale a 2.24 con cinque atleti rimasti in gara. 18.08 Chiusura decisamente veloce neivinti dal francesecon il tempo di 3:35.59 davanti al britannico Mills e allo spagnolo Gomez. 18.06 Nel salto in alto salgono a 2.21 Kobielski, Kerr e Potye, sbagliano al primo tentativo Przybylko, Kolodziejski e Starc. 18.04 Comincia la gara dei. 18.01 Frameno di cinque minuti cominceranno imaschili: favorito l'etiope Samuel Zeleke. 17.58 Nel salto in alto salgono a 2.18 Przybylko e Kolodziejski. 17.56 Approdano in finale dei 60piani femminili anche la britannica Daryll ...