Linz | Giorgi ok | Errani chiede strada a Friedsam live alle 12 in tv

Camila non ha concesso alla sua avversaria nemmeno una palla - break (per la settima volta in carriera, la terza a). Giovedì al secondo turnodovrà vedersela con la vincente del match (in ...Wta Tennis Poco più di sessanta minuti. Di tanto ha bisogno Camilaper risolvere la questione Cristian e superare il taglio del primo turno nel '250' di. Torneo a lei assai caro. Una prestazione praticamente perfetta quella della tennista marchigiana, ...

WTA Linz: Giorgi si esalta in Austria e vola al secondo turno, Cristian raccoglie tre giochi Ubitennis

Linz: Giorgi va veloce, Bronzetti cede a Potapova SuperTennis

WTA Linz 2023, Camila Giorgi spazza via Jaqueline Cristian e va agli ottavi OA Sport

Camila Giorgi, pericolo Jaqueline Cristian a Linz. Che sfida! Affaritaliani.it

WTA Linz, tabellone: guida Sakkari, presenti Lucia Bronzetti e Camila Giorgi Ubitennis

Sara Errani debutta stamane nel tabellone principale dell’“Upper Austria Ladies Linz”, WTA 250 con un montepremi di 235.238 dollari, che si ...È appena terminata un’altra giornata del WTA di Linz 2023. Sul cemento indoor austriaco si sono ... In casa Italia sorride Camila Giorgi, che ha la meglio sulla rumena Jaqueline Cristian con un netto ...