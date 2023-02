L’Inter Primavera eliminata dall Youth League | il Ruh Lviv passa ai rigori

(Di mercoledì 8 febbraio 2023) Interaivieneperdendo ai calci dicontro il Ruh. Decisivi gli errori dal dischetto di Fontanarosa e Stankovic che si iptonizzare da Vanisvkyi. Nei 90 minuti – non ci sono stati i tempi supplementari – la squadra di Chivu ha pareggiato nel secondo tempo con Esposito dopo che i padroni di casa eranoti in vantaggio nella prima frazione di gioco. L'articolo proviene da intermagazine.

