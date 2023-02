L’impatto ritardato delle sanzioni europee sull’economia russa

Leggi su linkiesta

(Di mercoledì 8 febbraio 2023) Da martedì 7 febbraio è scattato il nuovo price cap di Unione europea e G7 per i prodotti petroliferi raffinati russi trasportati via mare verso i Paesi terzi. Una soglia di cento dollari al barile per i prodotti raffinati di alta qualità, come il diesel, e di quarantacinque dollari per i prodotti di bassa fascia, come la nafta, che si aggiunge a quello già approvato sul petrolio russo – fissato a sessanta dollari al barile – in vigore dal dicembre 2022. E entro il 24 febbraio Ursula von der Leyen punta a «celebrare» il primo anniversario della guerra con il decimo pacchetto di. Ovviamente, il tutto rilancia il dibattito sullestesse. Da una parte, infatti, le ultime stime del Fondo Monetario Internazionale danno il Pil per la Russia nel 2023 in crescita dello o,3 per cento, contro le previsioni di ottobre che lo vedevano in calo del ...