A quel punto il professore non ricevendo nessuna risposta daldecide di affidarsi all'... LA SENTENZA La terza sezione lavoro del tribunale di, con sentenza del 17 giugno 2021, ha dato ...Cosa ha provato quando ha visto la facoltà della Sapienza occupata per Cospito "Sa, io andai da ministro a piedi aldioccupato da cinque giorni, bussai, presi una marea di critiche, feci ...

Scuola, storico liceo di Roma non paga lo stipendio a un professore: scatta la condanna ilmessaggero.it

Liceo di Roma non paga lo stipendio a un professore: scatta la condanna, ma è impossibile procedere al pignoramento dei beni Orizzonte Scuola

Il liceo classico è sempre meno scelto, i presidi: “Problema culturale, non è un percorso obsoleto” TGCOM

Roma, una magnifica domus è stata scoperta sotto a un liceo inItalia

Lezione di educazione stradale al liceo Tacito di Roma RaiNews

Ha iniziato ieri il liceo Bertrand Russell, gli studenti si sono mossi e avvisato gli altri via social: «Siamo passati in tutti i quinti a consegnare i fogli per la richiesta del ...Ha insegnato per due anni, tra il 2018 e il 2020, in un famoso liceo romano senza essere pagato. Fa causa, il giudice gli dà ragione ma la beffa delle beffe: la società che ...