“L’ha dovuto fare” Sanremo 2023 | l’inevitabile con Blanco dopo il caos La notizia da Amadeus

(Di mercoledì 8 febbraio 2023) C’era grandissima attesa per la conferenza stampa dila prima puntata di. E il temanon poteva che essere predominante, dato lo show clamoroso fatto dal cantante, che durante l’esibizione ha devastato fiori e scenografia perché infuriato dai problemi tecnici, che non gli permettevano di ascoltare la sua voce per malfunzionamenti all’auricolare. Il direttore artistico si è anche soffermato sulla presenza del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, accompagnato dalla figlia Laura. A breve vi racconteremo tutto su quanto detto daa proposito del gesto choc adi, ma intanto a proposito del Capo dello Stato ha rivelato davanti ai giornalisti: “La prima mezz’ora è una ...

