(Di mercoledì 8 febbraio 2023) Overbooking di pubblico e personalità per il cortometraggio "in campo" realizzato da "Sportmemory" e dedicato alla storia di riscatto di un quartiere. L'appuntamento è stasera, al...

in campo", realizzato da "Sportmemory" nell'ambito del progetto "Roma Sport Sociale", cui seguirà un confronto/dibattito sull'attuale situazione della Polisportiva e del Centro sportivo "Don ......ebbe in una dimensione storico - sociale ed economica in cui gli apparati statali erano del... Non esisteva, infatti, un vero e proprio concetto dirispetto al quale esso avrebbe potuto ...

Legalità, tutto esaurito al cinema "Troisi" per il Montespaccato Calcio Agenzia askanews

Torino, c’era una volta la spinta alla legalità: ora tutto è stato smontato. Lo dico per esperienza Il Fatto Quotidiano

Isernia, legalità e democrazia: studenti a ‘lezione’ dal questore Macrì isnews.it

Potenza, i Carabinieri a scuola per diffondere la “Cultura della legalità” Melandro News