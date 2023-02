Leclerc ad Abu Dhabi guida la Ferrari 2003 di Schumacher | “Incredibile | è una bestia”

(Di mercoledì 8 febbraio 2023) Charlesad Abual volante dellaGA che fu portata al trionfo da Michael, che su quella vettura vinse il suo sesto titolo Mondiale in F1. Il pilota monegasco è rimasto particolarmente colpito dalla potenza di questa macchina che “compie” vent’anni e al termine dei giri di pista ha commentato: “re questa ‘’ è stato: grazie per questa stupenda giornata!”. SportFace.

... anche se c'è da dire che li abbiamo provati solo adDhabi. Dobbiamo vedere su ogni pista se ...del suo pilota di punta e recuperare così uno svantaggio di 46 punti sulla Ferrari di Charles, ...In attesa di mettere alla frusta la sua monoposto per la stagione 2023 di Formula 1, Charlessi è concesso una sgambata in pista adDhabi con la Ferrari F2003 - GA, vettura il cui nome omaggiava Gianni Agnelli impiegata da Michael Schumacher e Rubens Barrichello vent'anni fa. L'...

Charles Leclerc ha guidato sul circuito di Abu Dhabi la Ferrari F2003 GA (le iniziali di Gianni Agnelli), con cui Michael Schumacher vinse il suo sesto titolo mondiale in Formula 1. "Guidare questa ...