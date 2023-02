Lecce | bimba di 2 anni muore per encefalite fulminante ' Sola in ospedale con febbre a 41'

Inchiesta della Procura dopo la denuncia dei genitori. Alla bambina nella struttura sanitaria di Gallipoli sarebbe stato diagnosticato 'nulla di ...Solo dopo l'insistenza dei genitori, sarebbe stata trasferita al Fazzi diin codice verde, con un'ambulanza sprovvista di medico. All'arrivo nel nosocomio leccese, la piccola è stata subito ...

A Lecce sarà un'indagine della procura a valutare se vi sono state responsabilità dei medici per la morte di una bambina di due anni e mezzo avvenuta il 29 dicembre per un'encefalite fulminante, forse ...Ancora un caso di malasanità in Italia, una bimba di 2 anni muore lo scorso dicembre a Lecce dopo essere stata lasciata senza cure su un lettino e con la febbre a 41. A denunciarlo i genitori della pi ...