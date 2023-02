Lecce | bimba di 2 anni morta per encefalite fulminante | procura indaga

(Di mercoledì 8 febbraio 2023) I genitori di una bambina di Scola di, Ludovica, di duee mezzo,lo scorso 29 dicembre all'ospedale 'Vito Fazzi’, hanno presentato, tramite il loro legale, l'avvocato Alessandro Greco, una denuncia alladella Repubblica del capoluogo salentino per accertare se ci siano stati ritardi e inadeguatezze nelle cure prestate alla piccola nell'ospedale di Gallipoli dove era stata portata con febbre alta e classici sintomi influenzali nella prima serata del 26 dicembre scorso, intorno alle 19. Dopo il pronto soccorso ordinario, la piccola è giunta al vicino pronto soccorso pediatrico. Nel frattempo, secondo quanto denunciato dai genitori, era anche svenuta. Lì ha dovuto aspettare anche perché c'erano altri pazienti con relativi genitori in attesa i quali si sono mostrati disponibili ...

I genitori hanno insistito per avere un'ambulanza che poi hanno ottenuto ed è stata trasportata a"sempre in codice verde, a quanto riferiscono le cartelle cliniche', spiega l'avvocato Greco ...Inchiesta della Procura dopo la denuncia dei genitori. Alla bambina nella struttura sanitaria di Gallipoli sarebbe stato diagnosticato 'nulla di ...

Lecce, bimba morì per encefalite diagnosticata in ritardo: la procura indaga TGCOM

Encefalite diagnosticata in ritardo: bimba di 2 anni e mezzo muore a Lecce, denuncia dei genitori La Gazzetta del Mezzogiorno

Lecce, bimba di 2 anni in ospedale con febbre alta ma 'non è grave': muore dopo 3 giorni Adnkronos

Lecce, bimba morta per encefalite diagnosticata in ritardo. I genitori: "Lasciata senza cure" RaiNews

Lecce, «Lasciata un’ora e mezzo senza cure»: aperta inchiesta per la mortedi una bimba di 2 anni per encefalite Corriere del Mezzogiorno

A Lecce sarà un'indagine della procura a valutare se vi sono state responsabilità dei medici per la morte di una bambina di due anni e mezzo avvenuta il 29 dicembre per un'encefalite fulminante, forse ...Ancora un caso di malasanità in Italia, una bimba di 2 anni muore lo scorso dicembre a Lecce dopo essere stata lasciata senza cure su un lettino e con la febbre a 41. A denunciarlo i genitori della pi ...