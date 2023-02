LeBron supera Abdul - Jabbar | è il miglior marcatore di sempre in Nba

È successo nel terzo quarto della sfida tra Los Angeles Lakers e Oklahoma City Thunder: un tiro in sospensione e via.James ha abbattuto il record di punti di Kareem Abdul - Jabbar (38387 punti) ed è il miglior marcatore di sempre nella storia della Nba. Con Kareem James ha alzato le braccia in alto e la ...è diventato il nuovo re quando ha toccato quota 38.388. La partita in quel preciso istante è stata interrotta per celebrare il nuovo record e permettere adi raccogliere la meritata ...

Nella notte italiana si sono giocate sei partite della stagione 2022-2023 di NBA . Brutto ko interno di misura per Paolo Banchero e i suoi Orlando Magic contro i New York Knicks. Ma la notizia del gio ...Giornata storica nella NBA con LeBron James che questa notte, nel corso della gara tra Los Angeles Lakers e Oklahoma City Thunder ha superato Kareem Abdul-Jabbar diventando il giocatore con ...