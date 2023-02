Lebron record in Nba | l' incredibile coincidenza sui 38 390 punti

(Di mercoledì 8 febbraio 2023) LOS ANGELES (STATI UNITI) -James entra nella storia: Il 'Prescelto' diventa infatti il miglior marcatore di sempre nella storia dell'Nba . Grazie ad un tiro in sospensione a 10.9 secondi ...

...poi diventati 38.390 superando il precedentedi Kareem Abdul - Jabbar , fermo a quota 38.387 . L'ex campione, famoso per i suoi 'ganci cielo' era presente in tribuna e si è poi unito a...Nella notte del 7 febbraioJames ha battuto ildi punti che apparteneva ad Kareem Abdul - Jabbar che era presente in quello che è stato un passaggio storico di consegne da immortalare. Superando la cifra di 33387 ...

Il 'prescelto' infrange tutti i record, supera i 'ganci cielo' di Jabbar e mette la sua firma sulla storia del basket oltreoceano. E quei numeri ...Leggi su Sky Sport l'articolo NBA, 'L'incoronazione del Re': lo speciale di Sky Sport per il record di LeBron James ...