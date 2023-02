LeBron James scrive la storia | record di punti all-time Nba

(Di mercoledì 8 febbraio 2023) LOS ANGELES (STATI UNITI) (ITALPRESS) –una nuova pagina diNba. La stella dei Los Angeles Lakers aggiorna ildidi Kareem Abdul-Jabbar che resisteva oltre 30 anni superando, dunque, quota 38.387, ovvero il massimo fino a questa notte quando il Prescelto, davanti al suo predecessore, nel match contro gli Oklahoma City Thunder (per la cronaca perso in casa con il punteggio di 133-130), si è regalato una prestazione da 38. Ne bastavano 36 per superare il mito Jabbar che ha consegnato, al nuovo miglior realizzatore della, il pallone della partita. E’ successo a fine terzo quarto quando, dopo l’ennesimo canestro che ha permesso a Kingdi superare quota ...

The Chosen One , il prescelto. Un soprannome che milioni di persone associano a Harry Potter ma che nel mondo del basket rimanda a un solo uomo:, diventato il miglior marcatore della storia Nba . Il record precedente di Kareem Abdul - Jabbar (38.387 punti) resisteva da 34 anni ma questa notteha scritto l'ennesima pagina di ...... sempre provocatorio nei confronti di. Enes Kanter dunque, in mezzo a un mare di parole al miele e complimenti dedicate al miglior realizzatore della storia NBA, ha deciso di passare all'...

Il mondo NBA celebra The King: tutti i tweet per LeBron James Sportando

Lakers, LeBron James: “Chi è il GOAT Scelgo me stesso” Dunkest

Chi è LeBron James miglior marcatore basket Nba: il figlio campione, il cinema, il padre sconosciuto Corriere della Sera

NBA - LeBron James: "Io il Goat Mi sento il migliore di sempre" Pianetabasket.com

LeBron James segna il nuovo record di maggior punti segnati nella NBA, ha battuto il record di Kareem Abdul - Jabbar segnato nel 1989.Il record di punti in regular season messo a segno da LeBron James, superando Kareem Abdul-Jabbar, è solo l’ultimo tassello di una carriera che, iniziata vent’anni fa, sta continuando a vivere momenti ...