LeBron James riscrive la storia della NBA | è il miglior marcatore di sempre | superato Jabbar

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 8 febbraio 2023) The Chosen One, il prescelto. Un soprannome che milioni di persone associano a Harry Potter ma che nel mondo del basket rimanda a un solo uomo:, diventato ilNba. Il record precedente di Kareem Abdul-(38.387 punti) resisteva da 34 anni ma questa notteha scritto l’ennesima pagina di una carriera che sembra essere stata sceneggiata a Hollywood. Il ragazzo da Akron Akron è una città di duecentomila abitanti nel Midwest americano. Fino agli Anni ottanta era conosciuta come la “capitalegomma”. Poi, nel 1984, è arrivato “il prescelto”. La mamma Glorialo partorisce a soli 16 anni crescendolo da sola. “Ho visto droga, pistole e omicidi”, raccontava un ...