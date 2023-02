Leao si racconta a cuore aperto | 'Dall'infanzia al Milan | vi dico tutto'

Soprattutto il padre!non è un giocatore qualsiasi, per una serie di ragioni, e questo lo si è capito. Un'infanzia difficile, qualcosa andato storto, hanno reso questo personaggio sportivo ...Cosa sta succedendo a RafaelQuesta è la domanda che si pongono in molti soprattutto in casa Milan dove ora più che mai ... Il 2023, invece, di 6 giocate, 2 gol (contro Salernitana e ...

Leao si racconta: “Oggi potevo essere in carcere. Voglio la Champions League” (VIDEO) MilanLive.it

Milan, alla ricerca del Rafael Leao perduto: numeri e segnali dell ... Eurosport IT

Leao, anche i numeri lo confermano: è l’ombra di se stesso Virgilio Sport

Bucciantini: "Leao non è ancora un leader emotivo" Milan News

Milan, da Pioli on fire a Pioli in confusione: Leao, De Ketelaere, Adli e le scelte che fanno discutere Affaritaliani.it

Rafael Leao, in arte Way 45, è stato il protagonista del nuovo episodio di “Noisey Personal” di VICE, in cui ha parlato delle sue origini, della sua passione per la musica ...Rafael Leao è tornato a raccontarsi, stavolta per il media NOISEY. Fondamentali alcuni retroscena della sua vita che ha reso ...