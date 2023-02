Le prime parole di Salman Rushdie dopo l’accoltellamento in cui ha perso l’occhio

Leggi su news.robadadonne

(Di mercoledì 8 febbraio 2023), 75 anni, scrittore britannico di origine indiana, ha parlato per la prima volta in una lunga intervista col direttore del New Yorker, David Remnick, delsubìto e della perdita deldestro. L’aggressione ai danni dirisale al 12 agosto del 2022, quando è stato aggredito sul palco di un festival letterario a Chautauqua, nello stato di New York, da un uomo che si suppone abbia agito per attuare la condanna a morte, la fatwa, emessa contro di lui dall’ayatollah Ruhollah Khomeini nel 1989, a causa del suo romanzo I Versi satanici, che secondo molti musulmani è un libro blasfemo nella sua rappresentazione di Maometto. Le autorità hanno arrestato il ventiquattrenne Hadi Matar e lo hanno accusato di tentato omicidio di secondo grado e di tentata aggressione di ...