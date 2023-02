Le Pagelle della Prima Serata di Sanremo 2023

(Di mercoledì 8 febbraio 2023) Ferragni, Amadeus, Morandi Promossi 8 a Roberto Benigni. Quella sensazione di straordinarietà, che avvolgeva le sue comparsate, è andata svanendo. Lo straordinario, qui, è un discorso contenuto che si è ben contestualizzato sia nel mood festivaliero sia per quanto riguarda la presenza di Mattarella. Chi sogna arrivadi chi pensa. 7 1/2 a Marco Mengoni. Ha un grosso problema: essere il favorito. Perchè per il resto Mengoni ha ciò che serve: una canzone valida, una buona interpretazione, il favore del pubblico (Ariston compreso). Forse nellaparte del pezzo avremmo voluto vederlo più sciolto. Primo posto meritato. 7 ad Amadeus. Impeccabile padrone di casa, solerte, quando serve fa buon viso a cattivo gioco (vedi con Blanco) e ha imparato a gestire l’imprevisto pur non presentando guizzi geniali. 6 alla...

approfondimento Sanremo 2023, leprima serata Quando nasce la vostra seconda follia sanremese E' indiscutibile che sia una vetrina importante, ci siamo già passati e abbiamo avuto un ...Voto 10 1/9 Sanremo 2023, leprima serata: Chiara Ferragni se l'è cavata bene. Blanco voto 0: troppo poco affidarsi all'alibi dei vent'anni AVANTI Capitoli 1. Sanremo 2023, le...

Salernitana-Juve, le pagelle: Di Maria geniale, da 7. Nicolussi paga l'emozione: 4,5 La Gazzetta dello Sport

Salernitana-Juventus 0-3, le pagelle Sky Sport

Serie A - Salernitana-Juventus 0-3, le pagelle: Vlahovic is back, Di Maria maestro. Incubo Nicolussi Caviglia Eurosport IT

Sanremo 2023, le pagelle delle canzoni: i voti dopo i pre-ascolti. Corriere della Sera

Del resto dopo mezzanotte i minori non possono apparire in video (Voto 6). 1/4 Sanremo 2023, le pagelle musicali della prima serata: i Coma_Cose sparigliano le carte, dei Cugini di campagna restano ...Buona la prima per “Sanremo 2023”. La serata scivola via tra curiosità, karaoke collettivi, momenti storici ed altri da dimenticare. Con chiusura all’una e quaranta. Chi sono i promossi e i bocciati d ...