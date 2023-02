Oltre allesono stati rinvenuti anche brandelli di vestiti, un orologio e due scarpe . Le scarpe e l'orologio Le scarpeaccanto allo scheletro di Marghera sono di marca 'Vans' e hanno ...Più o meno lo stesso lavoro che dovrà essere fatto sulledi via della Chimica. Prima cosa sarà identificare il sesso: il cranio piccolo aveva fatto pensare, in un primo momento, che si trattasse ...

Le ossa ritrovate da alcuni operai sono di Isabella Noventa Today.it

Marghera, il giallo dei resti umani in un campo: ritrovate ossa, brandelli di vestiti e un paio di scarpe Vans ilgazzettino.it

MARGHERA | RESTI UMANI IN VIA DELLA CHIMICA, LA MORTE POTREBBE RISALIRE ALL’ESTATE ANTENNA TRE

Ossa ritrovate a Palomonte nel 2022: sono di un indiano. Si indaga ... Italia2TV

Ritrovate 142 mummie di cani domestici in una tomba egizia Kodami

Sono in corso accertamenti per capire se ci possa essere un collegamento tra i resti rinvenuti il 30 gennaio scorso in via della Chimica e la segretaria di Albignasego uccisa sette anni fa e di cui no ...BASILEA. La mummia, risalente al XVIII secolo, è nota come la “signora della Barfüsserkirche” perché nel 1975 fu ritrovata durante i lavori di costruzione dell’omonima chiesa a Basilea. Successivament ...