Le forme curvilinee tridimensionali di Kiriaki Nikoladi | dove la materia incontra l’Espressionismo Astratto

(Di mercoledì 8 febbraio 2023) La capacità di andare oltre la forma osservata, quella concreta a cui lo sguardo è abituato, ha contraddistinto gran parte degli artisti del secolo scorso, soprattutto quelli per cui il significato oppure l’approccio plasticovano essere predominanti su qualsiasi tipo di attinenza al vissuto quotidiano; nell’arte contemporanea le linee base sono state ampliate, mescolate e oltrepassate grazie alla possibilità di approfondire lo studio e la conoscenza di quei maestri innovatori in grado di aprire la strada a nuove idee suggerendo agli artisti di oggi di mantenersi saldi e fedeli alla loro indole espressiva, liberandosi dalle regole e creandone di proprie. L’artista di cui vi racconterò oggi ha compiuto un percorso evolutivo ed esplorativo non solo della propria inclinazione creativa ma anche nei confronti di un linguaggio stilistico che ha saputo far evolvere sulla ...