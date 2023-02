Le differenze di genere passano anche per l’invecchiamento

Leggi su dilei

(Di mercoledì 8 febbraio 2023) Non ci stremo mai di ripetere che è nostro il diritto di invecchiare, di mostrare le rughe e non nasconderle, di sfoggiare i fili argentati che si moltiplicano tra i capelli e non coprirli. Perché invecchiare è naturale, e farlo con dignità non lede di certo il nostro valore. Eppure non per tutti è così. Non lo è per quelli che misurano il vero valore delle persone con la bellezza, la sensualità e la tonicità e non perdono occasione di criticare, giudicare e puntare il dito verso le donne che hanno avuto l’ardire di invecchiare. Sì perché questo ageismo, che si basa sul pregiudizio nei confronti di una persona in base alla sua età, sembra essere perpetuato solo nei confronti delle donne, la cui unica colpa è quello di crescere e invecchiare. Cos’è l’ageismo e perché le donne ne sono vittime Con il termine ageismo, coniato nel 1965 dal gerontologo statunitense ...