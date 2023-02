... Bluetooth 5.3 con codec LC3 due microfoni per le chiamate con riduzione dei rumori del vento tramite AI resistenza ad acqua e sudore IPX5 Le A5508 Le A5608N7808, LEPER DORMIRE Le ...Amazon: le migliori offerte del 6 - 12 febbraio su smartphone, smartwatch, smart TV e. Moto ...2000, aspirapolvere senza sacco (metà prezzo) . Amazon: le promo della settimana . Se ...

Le cuffie Philips fatte apposta per prendere sonno WIRED Italia

Dalle cuffie per il sonno a The Xtra: tutte le novità Philips TV & Sound Tech Princess

Philips: cuffie Bluetooth con audio ESAGERATO e batteria infinita HTML.it

Philips lancia 2 monitor da 40" con risoluzione UltraWide QHD e ... 01Net

Monitor Philips, nuove funzioni per le versioni da 40" TechFromTheNet

Philips ha presentato due nuovi prodotti della gamma Fidelio, le cuffie over ear L4 e gli auricolari TWS T2, entrambi con ANC, due della gamma sport, A5508 e A5608, e introduce per la prima volta in g ...TP Vision ha annunciato tantissime novità Philips TV & Sound: dalla TV The Xtra fino alle cuffie per il sonno. Scopri di più ...