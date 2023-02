...(245 passaggi su 129 emittenti) Modà - Lasciami (209 passaggi su 105 emittenti) Rosa Chemical - Made in Italy (188 passaggi su 100 emittenti) Levante - Vivo (177 passaggi su 101 emittenti)- Se ...Lazza finisce di cantare e scende in platea a portare i fiori a mamma Francesca: quale mossa più azzeccata per piacere ai genitori dei suoi fansembra musicalmente più vecchio di suo padre Gigi ...

Fantasanremo, è Lda il re dei bonus (con proposta di matrimonio). Come si guadagnano punti la Repubblica

Sanremo 2023, LDA con Se poi domani. Il testo della canzone Sky Tg24

LDA: "Porto sempre con me il rosario della mamma, al duetto con papà Gigi non ho mai pensato" La Stampa

Fantasanremo, la classifica generale fra nuovi Bonus e Lda deciso a vincere la Repubblica

Il Sanremo di LDA è scandito da sentimenti contrastanti: «Lo sto vivendo abbastanza bene, sono rilassato e concentrato, ma con l’ansia; mi sto divertendo, ma sono stressato». Il figlio d’arte ...Tagliacozzo – LDA è il nome d’arte di Luca D’Alessio, uno dei giovani artisti che, dopo l’esperienza del programma “Amici“, è impegnato, in questi giorni, nella competizione canora più importante del ...