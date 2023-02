Lazza in gara al Festival di Sanremo 2023 | le date dei suoi concerti

(Di mercoledì 8 febbraio 2023) Quali sono ledeidiinin questi giorni aldi? Il cantante torna live per una serie diestivi. Ilsarà un anno particolarmente intenso per il cantautore: dopo il, il tour. Ecco leannunciate: 19 aprileRoma, Palazzo dello Sport 27 aprileTorino, Pala Alpitour 29 aprileAssago (Mi), Mediolanum Forum 3 maggioNapoli, Palapartenope 6 maggioCasalecchio di Reno (Bo), Unipol Arena A questepotrebbero aggiungersene delle altre dopo o durante ildi...

Dopo i 14 della prima serata , stasera si esibiranno gli altri 14 big inper un totale di 28 . ...dei 14 big Will - Stupido Modà - Lasciami Sethu - Cause perse Articolo 31 - Un bel viaggio- ...Al termine della serata avremo la classifica definitiva con tutti e 28 i cantanti in: Will - Stupido Modà - Lasciami SetHu - Cause perse Articolo 31 - Un bel viaggio- Cenere Giorgia - ...

Sanremo 2023, Lazza in gara con 'Cenere': il testo della canzone Dire

Chi è Lazza, il cantante in gara al Festival di Sanremo 2023 TPI

Lazza, dal conservatorio di Milano all'album dei record: chi è il cantante in gara a Sanremo 2023 ilmessaggero.it

Sanremo 2023 – Gianluca Grignani: “I miei preferiti sono Lazza, gIANMARIA e Ultimo. Arisa Mi ricorda David Bowie e Bob Dylan” All Music Italia