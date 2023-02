1 Secondo Il Messaggero a Formello è già in bozza una proposta di rinnovo triennale per Igli Tare . Il direttore sportivo dellaha l'attuale contratto in scadenza a giugno. In biancoceleste ricopre il ruolo dal 2009 e negli ultimi due anni si sono moltiplicate le voci di un suo futuro lontano da Roma. In particolare non ...Rappresenterà un'ulteriore sconfitta non solo del Pd in quanto tale, ma anche del modello di governo che, negli anni, ha fatto arretrare il'. Lo afferma in una intervista al quotidiano 'Il ...

Lazio, com'è fatta la scheda elettorale e come si vota alle regionali WIRED Italia

Elezioni Regionali Lazio 2023, urne aperte domenica e lunedì ... Trend-online.com

Lazio 2023: candidati pronti alla chiusura della campagna elettorale, fervono i preparativi nei comitati Agenzia Nova

MANUTENTORE ELETTRICO JUNIOR LavoroLazio.com

Sistemista Linux LavoroLazio.com

Le regionali si avvicinano: domenica 13 e lunedì 13 febbraio i cittadini del Lazio sono chiamati a eleggere il presidente della regione e il consiglio regionale. Ecco com'è strutturata la scheda elett ...S'infiamma la sfida elettorale nel Lazio. Stavolta il botta e risposta tra Donatella Bianchi e Alessio D'Amato arriva direttamente dalle ...