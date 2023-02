Lavoro | Sbarra | ' coinvolgere lavoratori per promuovere crescita'

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 8 febbraio 2023) Roma, 8 feb. (Adnkronos) - "La Cisl intende fare la propria parte perladella nostra società nel segno della corresponsabilità. Questa è la sfida decisiva di un Patto per un'Italia moderna, produttiva, giusta e sostenibile". Così il segretario generale della Cisl Luigiin un intervento su 'Il Sole 24 Ore'. "Ci auguriamo che i nostri interlocutori sociali, politici, istituzionali vogliano unirsi in questo percorso per coniugare solidarietà, resilienza, produttività, ecosì un'evoluzione partecipativa del nostro modello di sviluppo", auspica il sindacalista. "La Cisl lo sostiene da tempo e lo ha rinnovato al suo ultimo congresso dello scorso maggio: nelle prossime settimane inizieremo un'articolata campagna nazionale di raccolte firme per una proposta di legge di iniziativa ...