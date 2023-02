Lavori per l’acquedotto sulla statale del Tonale all’altezza di Endine | come cambia la viabilità

Leggi su bergamonews

(Di mercoledì 8 febbraio 2023)Gaiano. Il prefetto di Bergamo, Giuseppe Forlenza, ha convocato una riunione in vista deidi posa di un tratto di acquedotto, lungo circa 200 metri, lungo la S.S. 42 dele della Mendola,diGaiano. Il fine della riunione: “Analizzare le prevedibili criticità – si spiega in una nota – e individuare possibili correttivi per mitigare i disagicircolazione viabilistica”. Insomma, possibili disagi in arrivo per gli automobilisti. Le opere in progetto avranno inizio lunedì 13 febbraio e consistono nella posa di una nuova tubazione in ghisa di 700 mm di diametro, facente parte deldei Laghi, principale tubazione adduttrice della Val Cavallina. Per assicurare la corretta e sicura cantierizzazione dei ...