L’avete riconosciuta? È una regina da Oscar che si trasforma per Grandi Speranze

Leggi su amica

(Di mercoledì 8 febbraio 2023) Olivia Colman è irriconoscibile nei panni di MIss Havinsham nella nuova versione diche sta per arrivare sul piccolo schermo. L’ennesimazione di un’attrice dach ama interpretare le regine. Foto Ansa e Bbc Lo confessiamo: se non ci avessero detto chi è, non l’avremmo. Siamo abitati a vederla indossare le mille maschere che ha interpretato al cinema. E persino lezioni che i vari personaggi richiedono. Ma trovare laElisabetta o laAnna sotto quei capelli bianchi e quei denti gialli, beh, è davvero difficile. Complimenti, quindi, a Olivia Colman. Capace di calarsi nei panni di Miss Havisham. Nella nuova versione che la Bbc sta per mandare in onda di...