L’attore Armie Hammer parla per la prima volta dopo le accuse di abusi e cannibalismo

Leggi su news.robadadonne

(Di mercoledì 8 febbraio 2023), 36 anni, hato per laa proposito dellediche hanno messo fine alla sua carriera e che lo hanno spinto a sparire dalla scena pubblica.non aveva maito delledie molestie, risalenti a due anni fa, che lo hanno portato a entrare in riabilitazione per curare le sue dipendenze.si è anche ritirato a vita privata, trasferendosi alle Isole Cayman, dove è cresciuto. Nella suaintervistale, cheha rilasciato su Air Mail, una rivista settimanale online,ha ...