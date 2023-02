Lanciarono una bici sul Lungo Po e mandarono in coma un 23enne. Fermati 5 giovanissimi

Leggi su agi

(Di mercoledì 8 febbraio 2023) AGI - Sono stati individuati ei cinque presunti responsabili delle gravi ferite subite da un ragazzo che, sulPo Cadorna di Torino, è stato colpito da unacletta lanciata da una balconata. Si tratta di cinque giovani - due 18enni e tre minori tra i 15 e i 17 anni - dei quali 4 con precedenti di polizia, accusati dalla Procura dei minori di concorso in tentato omicidio. Le indagini dei carabinieri del Nucleo provinciale erano scattate dopo che nella tarda serata del 21 gennaio, Mauro Glorioso, studente palermitano di 23 anni, era stato colpito alla testa da unacletta elettrica di bike sharing mentre era in fila davanti alla discoteca The Beach. Il ragazzo è ancora ricoverato in terapia intensiva presso il Cto di Torino. Le indagini, condotte da una task force composta da Carabinieri del Nucleo ...