«La vittoria? Non la vedo | forse il secondo premio»

(Di mercoledì 8 febbraio 2023) Marco Mengoni vincitore di Sanremo 2023? No, non sarà lui a salire sul podio della 73esima edizione del Festival. Almeno non per Luciana Violini, nonna di Fedez. Quest’ultima è stata tra i protagonisti di Muschio Selvaggio, il podcast del rapper trasmesso in diretta da Sanremo su Rai2. E, leggendo le carte al cantante, è stata categorica: «La? Non la». Sanremo 2023, il green carpet inaugura il Festival: fan in delirio per Elodie e Marco Mengoni ...