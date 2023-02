E se Francescoli scalda i cuori con le sue giocate, gli 8di Daniel Fonseca ne fanno il miglior ... Per l'attaccante uruguayano si aprirono le porte di unclub : a scommettere sul suo salto di ...All.: Alfano 5 Marcatrici: 21', 64' Kramzar (R) Ammonite: Caiazzo (P) Arbitro: Mucera Lee flop ... Propizia ildel due a zero. Selerud 6,5: Altro assist per la svedese che macina chilometri ...

Serie D, guarda la top 10 gol dell'ultima giornata di campionato Sky Sport

La Top 10 gol della 5^ giornata di ritorno Lega Nazionale Dilettanti

La Top 10 gol della 4ª giornata di ritorno di Serie D Corriere dello Sport

Kvaratshelia e i giocatori in doppia cifra per gol e assist nei top 5 campionati Sky Sport

Kvaratskhelia no limits: gol e assist, è al top in Europa ilmattino.it

Un’acrobazia di Pollidori consegna tre punti d’oro al Barletta nel derby con il Bitonto. Gran destro di Ferreira, il Nardò vola. Fano ed Este festeggiano con i colpi ad effetto di Broso e Santi. In go ...ANCONA- E' passata già una settimana ma tutta Italia continua a parlare dello straordinario gol con cui Federico Melchiorri ha regalato la vittoria all'Ancona sul campo del ...