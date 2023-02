La storia del FantaSanremo dal bar in provincia di Fermo | nelle Marche | a fenomeno mainstream

Leggi su giornalettismo

(Di mercoledì 8 febbraio 2023) Ilè stato creato nel 2020 quando un gruppo di amici marchigiani che era solito riunirsi per guardare il Festival di Sanremo in un bar indi, ha avuto l’idea di creare un fantasy game per rendere la visione delle puntate in diretta più divertente e “interattiva”. Giacomo Piccinini, uno dei cofondatori del gioco, ha spiegato a Giornalettismo che alla prima edizione ilera per molti aspetti identico a come lo conosciamo oggi: una squadra con cinque artisti tra i quali nominare un capitano e 100 “baudi” a disposizione per crearla. La differenza è che nel 2020 tutto si svolgeva offline: ognuno scriveva i nomi dei componenti della propria squadra su carta bollata e anche i bonus e i malus, quindi i punti, venivano segnati con carta e ...