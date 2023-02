(Di mercoledì 8 febbraio 2023) Ignazio Laha rivendicato, per l'ennesima volta, ildelche sfoggiadentro casa. E le motivazioni, come al solito, sono risibili. 'Scusatemi se parlo di me. Sono sempre ...

2023 - 02 - 08 11:06:09 Kiev: massima escalationnel Lugansk in direzione del Kremina La ... si legge ancora nella nota, dove Sunak si dice infine 'per il fatto che oggi estenderemo ...Ignazio Laha rivendicato, per l'ennesima volta, il busto del Duce che sfoggiadentro casa. E le motivazioni, come al solito, sono risibili. 'Scusatemi se parlo di me. Sono sempre dipinto come ...

La Russa orgoglioso del busto del Duce: “Sì, non lo butterò mai. Ho anche quello di Mao…” Globalist.it

La Russa: "Il busto del Duce Regalo di mio padre. Non lo butterò ... ilGiornale.it

Una nuova diaspora russa, dopo cent'anni. Alcune riflessioni per l'oggi La Nuova Europa

Ucraina-Russia, Zelensky oggi a Londra: ultime news sulla guerra Adnkronos

Missile ipersonico Zircon testato da nave da guerra russa nell'oceano Atlantico: cos'è (e perché Putin ne è co ilmessaggero.it

Ignazio La Russa: "Il busto del Duce, me lo ha lasciato mio padre, non capisco perché dovrei buttarlo... Non lo butterò mai, così come non butterei il busto di Mao Zedong se mi avessero lasciato un'op ...Decine di migliaia di euro per spingere risoluzioni favorevoli alla Russia e pagamenti di un gruppo di pressione legato al Cremlino in favore di politici europei, anche italiani, contrari ai provvedim ...