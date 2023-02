La rivoluzione green di Senago non si ferma | dopo gli alberi | sale la differenziata

Leggi su ilnotiziario

(Di mercoledì 8 febbraio 2023) tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline color Il nuovo anno si apre con una nuova attenzione per l’ambiente, per quella che aqualcuno ha già ribattezzato come. A comunicarlo ai cittadini sono il sindaco Magda Beretta e l’assessore alla partita Marco Rosati. In un messaggio spiegano le politiche messe in campo negli ultimi mesi, i primi del “Beretta bis”, ... tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerptL'articolo proviene da Il Notiziario.