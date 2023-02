La quiete prima della tempesta e l’aiuto della Bielorussia nel tagliare le forniture di armi a Kiev

Leggi su strumentipolitici

(Di mercoledì 8 febbraio 2023) Potrebbe essere la classica. Già da qualche settimana l’atmosfera sul fronte ucraino appare quasi normalizzata, ma a ben guardare i movimenti di truppe non si sono mai fermati. Anzi, pare si stiano intensificando in vista di un’offensiva. Dalla NATO lecontinuano ad affluire verso, ma i russi non stanno a guardare. Chi attaccherà? E quando? È la domanda che si chiedono tutti gli osservatori e gli stessi vertici politici e militari. Qualcuno ha provata a dare una risposta: il tempo dirà presto se è la risposta giusta. L’opinione dei vertici ucraini Abbiamo visto come Zelensky stia battendo ogni piazza possibile in Europa e in America per ottenere armamenti sempre più potenti: missili, carri armati, caccia da combattimento. Le sue ...