La Primavera gioca a Pisa | gli Under 17 sfidano la Roma

Nel prossimo fine settimana saranno tutte impegnate nei rispettivi campionati le "nazionali" del settore giovanile rossoverde.La prima a scendere in campo sarà ladi Ferruccio Mariani che sfiderà il, in esterna, sabato 11 febbraio alle 11.30.Gli17 di Ciccio Schenardi affronteranno la, domenica 12 febbraio alle 15.00 al Terra Umbra.Doppio impegno con l'Empoli per gli15 e 16, entrambi domenica 12 febbraio, all'Unicusano Training Center di via Sabotino. I ragazzi di Manuel Schiavi giocheranno alle 11.00 mentre quelli allenati da Maurizio Caccavale alle 13.00.Gli14 Pro di Alessandro Brunetti disputeranno il derby a Perugia, sabato 11 febbraio, alle ore 17.00.