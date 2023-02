La partecipazione e lo Stato

Leggi su ildenaro

(Di mercoledì 8 febbraio 2023) di Mario Campanella Nei giorni scorsi il professor Roberto Guida, insigne economista e top manager, ha analizzato alcune manovre governative in tema dipubblica, arrivando a citare ciò che una parte significativa della Dc si intestò, sin dalla Costituente, risentendo certamente degli influssi del fascismo. La parola fascismo evoca tabù comprensibili, giacché rimanda a un periodo di sospensione della democrazia e di aberrazioni nella politica estera e in alcune dimensioni tragiche, come le leggi razziali . Non si po’, però, non riconoscere la formazione corporativista di grandissimi uomini come Amintore Fanfani o Aldo Moro e le ripercussioni nella politica di, intesa come elemento di mediazione trae iniziativa privata. Siccome , grazie a Dio, la democrazia partecipata è una realtà incontrovertibile, ...