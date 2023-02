La Mussolini ormai si è convertita al gender | “Il passaporto dell’Europarlamento non è inclusivo”

(Di mercoledì 8 febbraio 2023) Roma, 8 feb — Pensavamo si trattasse di uno sbandamento un po’ pazzo, in realtà a quanto pare si tratta di una vera e propria svolta:Alessandrasi è proprio votata al. Dopo aver fatto impallidire tutti annunciando il proprio sostegno al ddl Zan, dopo aver fatto sapere che «forse pure io diventofluid», l’eurodeputata di Fotza Italia si è fatta risentire sull’argomento comunicando di aver cancellato, per protesta, la sua richiesta del documento di viaggio dell’Ue per i deputati del Parlamento europeo «perché non intendo rispondere al fatto di essere un maschio o una femmina. Lasi converte alChe succede alla nipote di Sua Eccellenza? Sta trollando tutti oppure si tratta di una reale conversione sulla via di Damasco? Lei insiste, ...

