(Di mercoledì 8 febbraio 2023) Secondo quanto riferiscono le agenzie di stampa, citando fonti del Governo, si terrà domani aun bilaterale tra il presidente del Consiglio, Giorgia, e il presidente ucraino Volodymyr. L’incontro si terrà a margine del Consiglio europeo. Il primo faccia a faccia tra il premiere il leader ucrainosi terrà domani aa margine del Consiglio europeo Finora, ad eccezione di alcune telefonate intercorse tra il premiere il presidente ucraino, non c’era stato alcun incontro ufficiale. Lo scorso 28 dicembre, durante la terza telefonata intercorsa tra i due leader, laaveva invitatoa recarsi a Roma, oltre a ribadire la vicinanza dell’Italia al ...

Il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, è in viaggio per la Gran Bretagna, dove visiterà le truppe che vengono addestrate nel paese edil premier Rishi Sunak a Downing Street. Per ...08 feb 17:30 Bilaterale- Zelensky a margine del Consiglio Ue Il presidente del Consiglio Giorgiaavrà giovedì un incontro bilaterale con il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, a margine del Consiglio europeo di Bruxelles. 08 feb 15:30 Eliseo: anche Scholz a incontro Macron - Zelensky a ...

La Meloni incontrerà Zelensky a Bruxelles LA NOTIZIA

Zelensky a Londra incontra Sunak, re Carlo e interviene al Parlamento RaiNews

Ucraina ultime notizie. Zelensky a Londra, domani bilaterale con Meloni a margine del Consiglio Ue Il Sole 24 ORE

