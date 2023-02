La linfa di Tatarella nella destra di oggi Il tributo di Buttafuoco

Leggi su formiche

(Di mercoledì 8 febbraio 2023) Di Pinuccioresta un’intuizione: l’esistenza di un blocco elettorale omogeneo, duraturo e costante che si identifica in una volontà: diffidare dalla sinistra. Ed è su questo che lui costruì il suo progetto politico. Ci riuscì grazie a Silvio Berlusconi, con il quale seppe fare quasi un precipitato alchemico: il centrometteva assieme, per la prima volta, le diverse anime che lo componevano a partire da quella moderata. Questo spazio politico, che prescinde dalle sigle e dalle distinzioni dei partiti, si è mantenuto negli anni anche dopo i diversi avvicendamenti dei leader: da Berlusconi a Meloni, passando per Salvini. Un secondo elemento fondamentale dell’intuizione diava sulla necessità di rendere armonia tra le due “Italie”. Quella del Nord e quella del Sud. In quella del Sud aveva ...