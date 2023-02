La Juventus in Serie B? Ecco quali giocatori rimarrebbero

Leggi su juvedipendenza

(Di mercoledì 8 febbraio 2023) Continua, ovviamente, a tenere banco la vicenda sulla; tra le possibili conseguenze sembra esserci una clamorosa retrocessione. Lasta vivendo un 2023 veramente complicato; la penalizzazione di quindici punti ha completamente cambiato le prospettive dei bianconeri in questa stagione. Nei prossimi mesi i ragazzi di Allegri, in campionato, cercheranno di fare il possibile per rientrare in corsa per il quarto posto anche se i veri obiettivi sembrano essere nelle coppe dove la voglia è di arrivare in fondo in entrambe le competizioni. JuvedipendenzaRiuscire ad isolarsi rispetto a tutto quanto succede all’esterno non è per nulla semplice; la, però, può contare su una tifoseria che forse non è mai stata così compatta. Il popolo bianconero, soprattutto sui social, ha dato vita ad una protesta capace (in brevissimo ...