Ci può essere un 'effetto Santoriello' sull'ultima tappa della giustizia sportiva sulplusvalenze -che ha portato la Corte d'Appello della Figc alla sentenza shock del meno 15 Dal punto di vista formale no. Al momento attuale, come da codice di giustizia sportiva, c'è stato ...Anche quella gara finì 3 - 0 per laed anche quella volta Dusan Vlahovic segnò due reti. Anche ... Non questo il, è un fallo normalissimo". Poi sul contatto tra Miretti e Nicolussi spiega: "...

Inchiesta Prisma, le frasi-choc del pm Santoriello: "Odio la Juve" Adnkronos

Caso Juve: nuova penalizzazione dopo il -15 Ecco la rivelazione Juventus News 24

La Juve, il caso Santoriello e il processo sportivo: cosa può succedere ora La Gazzetta dello Sport

Caso Santoriello, Francesco Calvo: “La Juventus dà sempre e pretende rispetto” Sky Sport

Rabbia Juve per il caso Santoriello e stasera la squadra gioca a Salerno La Stampa

I tifosi puntano il dito contro Cesaro, Maffezzoli e Tamajo Come sottolinea La Repubblica Ciro Santoriello… Leggi ...A quattro giorni da Juventus-Fiorentina, il Corriere dello Sport prova ad abbozzare alcune scelte possibili di Vincenzo Italiano: per la trasferta di Torino il tecnico viola dovrà fare a meno ...