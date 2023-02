La Juve amplia il pool di legali | in 4 per il ricorso al Coni

Lapotrebbe avviare con lui tra i pali un nuovo ciclo giovane, soprattutto se Wojciech ... La bagarre sise si pensa che anche la Roma potrebbe fiondarsi sul calciatore nel prossimo futuro e ......Pazzesco! I tifosi bianconeri questa volta fanno sul serio! La protesta è in atto e sia ... Si prosegue con, "Paga solo la, gli altri mai. Allora giocate tra voi". Si legge anche, "Per me ...

Disposti a tutto, anche al sacrificio dopo un solo anno: super sfida Juve-Inter CalcioMercato.it

Juventus, 300 mila disdette! I tifosi bianconeri faranno saltare il ... tviweb

Le notizie dell'ultimo giorno di calciomercato invernale: acquisti e ... Fanpage.it

Report anticipazioni stasera: atti inediti sulle plusvalenze, la Juve trema Affaritaliani.it

Juve, lontana da Torino sei 'piccola': il dato inquietante, così è ... Calciomercato.com

La Juventus, in vista del prossimo mercato, avrebbe messo nel mirino un campione del mondo: Calvo guarda in casa del Benfica ...Juve e Inter sono pronte a sfidarsi per un grande talento del calcio italiano. Ora, però, lo vogliono tutti e la trattativa è complicata ...