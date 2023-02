La gestione dell’esubero di domande d’iscrizione | dallo stabilimento dei criteri di accoglimento allo smistamento ad altro istituto

Leggi su orizzontescuola

(Di mercoledì 8 febbraio 2023) La domanda di iscrizione di ciascuno studente alle classi prime delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado viene presentata ormai da diversi anni per via telematica (secondo quanto definito dall’art. 7, comma 28, D.L. 95/2012 convertito in Legge 135/2012) da uno dei genitori o da chi esercita la potestà genitoriale. Per gli studenti delle L'articolo .