La furia di Sgarbi su Sanremo | “Ha il marchio della sinistra e del Pd Di Benigni ci dicano quanto ha preso”

Leggi su secoloditalia

(Di mercoledì 8 febbraio 2023) E’ durissimo il giudizio di Vittoriosul festival di, dopo la prima serata, il sermone antifascista die la varie espressioni del politicamente corretto: “Mi pare che sul festival gravi un’ipoteca politica, non si può continuare con i vari, Mattarella, Ferragni, Morandi, tutte espressioni dell’ideologia di, tutti esponenti dell’area del Pd. Mi pare veramente scandaloso che non si riesca ad uscire da questo meccanismo”, dice all’Adnkronos il sottosegretario alla Cultura, commentando il 73mo festival di. “Perché non hanno invitato il bravissimo Castellitto, o Giuseppe Gibboni (il giovane violinista che nel 2021 ha vinto il 56mo Premio Paganini di Genova, che non veniva assegnato a un musicista italiano da 24 anni, ndr), 22enne musicista ...