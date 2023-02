La furia di Blanco | l'ex calciatore che distrugge il palco di Sanremo Cos'è successo

E adi grattarmi, ho consumato i gioielli di famiglia (ride)'. Allora fa sul serio. 'Per me ... Tra fenomeni come thasupreme e, le è mai capitato di sentirsi superato in questi anni 'Certo.Aumenta larepressiva della dittatura cubana contro i dissidenti dopo l'approvazione del ... Il defunto era il coordinatore del consiglio di Tulpaz, che fa parte della riserva del Río. L'...

Sanremo 2023: Blanco non sente la sua voce e distrugge il palco. Amadeus gli dà una seconda chance - La diretta della prima serata - La diretta della prima serata RaiNews

La furia di Blanco sul palco di Sanremo: distrutti i fiori dell'Ariston la Repubblica

Sanremo 2023, Blanco spacca tutto (e Morandi pulisce) Vanity Fair Italia

Sanremo: problemi all’audio e Blanco distrugge le rose sul palco. Il pubblico fischia indignato il Fatto Nisseno

Sanremo 2023, prima serata: scaletta, ospiti e cantanti in gara la Repubblica

Cos'è successo a Sanremo 2023 con Blanco sul palco. L'artista si è arrabbiato distruggendo i vasi di fiori posizionati sul palco e mandando su tutte le furie il pubblico presente in sala.Ecco, nella prima serata del Festival di Sanremo hanno trovato il Fantantonio della musica italiana: Blanco. L'anno scorso vincitore insieme a Mahmood, quest'anno si è preso fischie buuu del pubblico.