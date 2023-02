La foto virale della coppia transgender indiana | il papà porta in grembo il loro bambino

(Di mercoledì 8 febbraio 2023) È ormai una pratica comune fare un serviziografico dei futuri genitori durante la gravidanza. Ma come reagireste se i ruoli si invertissero e are inilfosse l’uomo? È accaduto in India, dove una– che ha interrotto la terapia ormonale per avere un figlio – ha diffuso alcunedai propri profili social, che hanno fatto velocemente il giro sui social media diventando subito virali. Ilè nato mercoledì 8 febbraio, 2,920kg di pura felicità per mamma è. E pensare che è stato proprio quest’ultimo ad avere il pancione, are inil frutto delamore. L’8 febbraio è nato il figlio di Zahad e ...

È ormai una pratica comune fare un servizio fotografico dei futuri genitori durante la gravidanza. Ma come reagireste se i ...

